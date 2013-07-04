Місцева громада просить Януковича захистити смт Любимівка від вибухів на гранітному кар'єрі

Голова Громадського комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю і порушенням прав громадян Дніпропетровська Дмитро Кашик просить Президента України Віктора Януковича розібратися в ситуації, що склалася в смт Любимівка у зв`язку з проведенням вибухів на гранітному кар`єрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кашик сказав на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, в результаті роботи кар`єру в будинках жителів з`явилися розломи і тріщини, відбуваються перебої з електроенергією, спостерігається відсутність питної води і газу.

«Прошу вас втрутитися в ситуацію, зупинити свавілля в смт Любимівка Синельниківського району і захистити життя громадян», - йдеться у зверненні.

За словами Кашика, реагуючи на заяви громадян, представники громадської організації приїжджали на кар`єр і виявили відсутність ряду документів, що дозволяють проводити вибухи, зокрема рішення громадських слухань. Про виявлені порушення Громадський комітет повідомив у прокуратуру Дніпропетровської області.

Кашик зазначив, що після цього на його адресу почали надходити погрози фізичної розправи.

Він також повідомив, що 2 липня цього року о 3 годині ночі в його квартиру «вломлювалися люди» з погрозами фізичної розправи. «Вони вимагали припинити дії організації із захисту жителів смт Любимівка», - сказав Кашик.

«Мені вдалося попросити допомоги у своїх знайомих, які проживають поряд з моїм будинком. Тільки завдяки втручанню громадськості було припинено спробу розправи наді мною», - додав Кашик. Він сказав, що повідомив про події прокуратуру Дніпропетровської області, «але реакції не було».

За словами Кашика, до Громадського комітету надійшло більше двохсот звернень від жителів смт Любимівка зі скаргами на роботу кар`єру.