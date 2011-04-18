У Луганській області посадовці ТзОВ «нагріли» державу на 2,1 млн. грн.

Луганськ. 18 квітня. УНІАН. У Луганській області порушено кримінальну справу відносно колишніх директорів товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Лідер” та головного бухгалтера вказаного товариства, які незаконно отримали з державного бюджету дотації на суму понад 2,1 млн. гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УБОЗ УМВС України в Луганській області слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) відносно колишніх директорів товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Лідер” та головного бухгалтера вказаного товариства.

Вказані особи впродовж 2007-2009 років надавали до Управління агропромислового розвитку Антрацитівської райдержадміністрації неправдиву інформацію про об’єми забою та реалізацію птахів. У результаті цього правопорушники отримали з державного бюджету дотації на суму понад 2,1 млн. гривень.