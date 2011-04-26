На території МВС відкрили пам’ятний знак міліціонерам-ліквідаторам. Відео

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Києві, на території Міністерства внутрішніх справ України, відкрили пам’ятний знак загиблим міліціонерам - ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття пам’ятника взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ та інші члени Кабінету міністрів.

На пам’ятнику написано: «1986 рік. 26 квітня. Одна година, двадцять три хвилини, сорок секунд».

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих ліквідаторів.

На початку урочистостей вшановували хвилиною мовчання та доземним поклоном всіх тих, хто 26 квітня 1986 року заслонили собою не тільки Україну, а й усе людство. А разом із ними і тих, хто пішов із життя через захворювання, отримані під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Під час своєї промови Микола Азаров звернувся до працівників міліції, пожежної охорони, працівників атомної електростанції із словами вдячності за їх мужні дії. Вони, розуміючи важливість, відповідальність і небезпеку для життя, практично закрили своїм життям і попередили пожежу на всіх блоках електростанції. Завдяки їх діям вдалося попередили пожежу і не допустили ще більш жахливішої катастрофи.

"Працівники міліції з першої ж секунди взяли активну участь у ліквідації цієї аварії. Вони сприяли і організовували вивезення десятків тисяч людей із Чорнобильської зони, охорону об’єкту із ризиком для життя і здоров’я", - наголосив прем’єр-міністр України. - Подвиг цих людей, і тих, хто загинув, і тих, хто залишився жити, вічно буде в нашій пам’яті і пам’яті наших нащадків".

За словами Миколи Яновича, нещодавня аварія на японській станції та інші аварії примушують задуматися про суттєве підвищення безпеки експлуатації наших атомних об’єктів, тому Уряд України вживає всі можливі заходи задля підвищення безпеки експлуатації діючих атомних електростанцій.

"Будуть виділені значні ресурси і проведено роботу, яка дозволить безпечно дивитися у майбутнє", - зазначив Микола Азаров.

Керівник уряду зазначив також, що 50 відсотків електричної енергії в України виробляють атомні станції, тому наразі немає альтернативи і Україна вимушена використовувати електричну енергію, яку видобувають на атомних станціях.

"Трагічний урок Чорнобиля і аварії на японській станції змушують нас прикласти всі зусилля і можливості для того, аби більше ніколи ні наша країна, ані весь світ не зіткнулися із цією жахливою катастрофою", - наголосив Микола Азаров.

Під час урочистостей Міністр внутрішніх справ України зосередив увагу учасників заходу на тому, що десятки тисяч працівників міліції брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Більше трьох тисяч осіб загинули від тих захворювань, які отримали у Чорнобилі.

"Відкриття цього пам’ятника – дань пам’яті і поваги до людей, які пожертвували своїм життям і здоров’ям заради майбутнього, - наголосив Анатолій Могильов. - Обов’язок МВС відкрити цей Меморіал, аби люди могли покласти квіти у пам'ять про загиблих при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, адже працівники органів внутрішніх справ у той час захищали не тільки свою країну, а й увесь світ. Пам'ять по тих, хто загинув, вічно буде у наших серцях і завдання міліцейських колективів постійно піклуватися про вдів і тих людей, які брали участь у ліквідації аварії, про тих, хто постраждав".

У свою чергу голова Української Асоціації «Чорнобиль» Василь Дурдинець подякував Уряду України за велику турботу про чорнобильців в системі МВС, за розбудову і розвиток лікувально-оздоровчої бази для чорнобильців, членів їх сімей, вдів і за придбання житла для них. Подякував Василь Васильович і Міністрові Анатолію Могильову за підтримку Асоціації «Чорнобиль» і за те, що сьогодні за його підтримки відкривається цей пам’ятник.

"Ми чесно працювали і зробили все, що належало особовому складу органів внутрішніх справ, аби призупинити трагічні наслідки великої трагедії, яка сталася тоді на Чорнобильській атомній станції", - наголосив Василь Дурдинець.

За християнською традицією під час урочистої частини відслужена панахида по працівниках органів внутрішніх справ, які загинули та померли внаслідок Чорнобильської катастрофи.

По завершенню урочистостей вдів та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС запрошено на благодійний концерт-реквієм до Центру Культури та Мистецтв МВС. До речі, вперше за історію Міністерства внутрішніх справ України за ініціативи Анатолія Могильова і членів колегії було організовано подібний благодійний концерт. У пожертвуваннях брали участь народні депутати та небайдужі громадяни. Так, 327 тисяч гривень пожертв, зібраних за реалізацію квитків, підуть на допомогу вдовам ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Фото Андрія Новицького