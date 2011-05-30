Грубих порушень порядку під час святкування Дня Києва не було

Київ. 30 травня. УНІАН. У святкових заходах, присвячених Дню Києва, взяли участь близько 60 тис. киян і гостей столиці, грубих порушень громадського порядку міліція не зафіксувала.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Києві, згідно з підрахунками столичної міліції, у суботу в масових заходах взяли участь близько 20 тис. осіб, а в неділю - близько 40 тис.

У главку міліції підкреслили, що минулими вихідними в столиці значно зменшилася кількість скоєних злочинів загальнокримінальної спрямованості - майже в два рази, порівняно зі звичайними днями. Крім того, зменшилася кількість ДТП і порушень адміністративного законодавства.

”Такі показники київська міліція пов`язує з добре підготовленими заходами зі сторони Київської міськадміністрації та голови Київміськадміністрації Олександра ПОПОВА. Рівень підготовки до святкування був високим”, - підкреслили в ЦГЗ.

Охорону громадського порядку у вихідні дні в столиці забезпечували 1500 співробітників міліції, зокрема 600 військовослужбовців внутрішніх військ.