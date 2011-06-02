У Києві скоєно напад на знімальну групу «5-го каналу»

Київ. 2 червня. УНІАН. Столична міліція розслідує напад на знімальну групу «5-го каналу».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 1 червня о 18.31 спецлінією 102 до Подільського райуправління столичної міліції надійшло повідомлення, що на вул. Оленівській, 34-А невідомі напали на журналістів.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міліції. До правоохоронців звернувся телеоператор «5-го каналу» із заявою про те, що група невідомих осіб з хуліганських спонукань завдала йому тілесних ушкоджень.

Попередньо встановлено, що журналісти «5-го каналу» на вул. Оленівській, 34-А у м. Києві з метою підготовки відеосюжету брали інтерв’ю у громадянина 1983 року народження. Через кілька хвилин до них підійшли четверо громадян з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Молодикам не сподобалося, що телевізійники знімають у подвір’ї, внаслідок чого виник конфлікт. Під час інциденту 33-річний телеоператор «5-го каналу» отримав тілесні ушкодження. Нападники з місця події втекли.

Наразі матеріали цієї події зареєстровано в Подільському райуправлінні столичної міліції. Оперативники вже встановили осіб, що вчинили хуліганські дії стосовно оператора та особи, в якої журналістка каналу брала інтерв’ю.

Двоє з них раніше вже порушували закони. 23-річний киянин у 2007 році був умовно засуджений за хуліганство, а його 24-річний спільник торік звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад та незаконне зберігання наркотиків.

Відео, відзняте журналістами, долучено до матеріалів дослідчої перевірки. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом хуліганства. У наявних матеріалах також вбачаються ознаки порушення вимог ст. 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

У даний час проводяться оперативно-розшукові заходи із затримання всіх учасників інциденту.