У Черкаській області на хабарі погорів посадовець виконавчої служби

Черкаси. 9 травня. УНІАН. Працівниками підрозділу УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області було викрито злочинну діяльність державного виконавця Державної виконавчої служби Чорнобаївського районного управління юстиції.

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, підставою для проведення перевірки стала отримана оперативниками УДСБЕЗ інформація про неодноразові факти вимагання держвиконавцем хабарів від громадян за сприяння у закритті відносно них виконавчих проваджень по адміністративним справам, які розглядались у зв’язку із складанням адміністративних протоколів працівниками державтоінспекції.

Як було встановлено, державний службовець вимагав від громадянина гроші за закриття відносно останнього виконавчих проваджень по адміністративним справам, які розглядались у зв’язку із складанням на нього адміністративних протоколів працівниками ДАІ. 8 червня, перебуваючи на автостоянці біля одного з черкаських супермаркетів, держвиконавець при отриманні грошових коштів в сумі 2 тис. 200 грн. був затриманий.

Слідчим відділом прокуратури Черкаської області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України та затримано в порядку ст. 115 КПК України.

В межах розслідування кримінальної справи вживаються заходи щодо встановлення та документування додаткових фактів протиправної діяльності цього чиновника.

Як зазначається у повідомленні, за останній час це вже четвертий чиновник-хабарник, працівник Державної виконавчої служби, затриманий «на гарячому» оперативними працівниками УДСБЕЗ Черкаської області.