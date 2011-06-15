На Львівщині двоє школярів вкрали у матері 300 тис. грн.

Львівська область. 15 червня. УНІАН. На Львівщині двоє синів-підлітків викрали у матері 300 тисяч гривень.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 41-річна жителька міста Пустомити, яка працює лікарем в одній з медичних установ району, повідомила правоохоронцям, що двоє її синів, віком 7-ми та 8-ми років викрали з квартири гроші в сумі 300 тисяч гривень.

Жінка сподівається, що міліціонери встановлять куди поділи дітлахи чималеньку суму грошей.