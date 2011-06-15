Могильов переконаний, Україна матиме якісно іншу міліцію

Київ. 15 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ переконаний, що через 2-3 роки Україна матиме якісно іншу міліцію та, в свою чергу, позитивне ставлення людей до правоохоронців.

Як повідомили УНІАН в Управлінні Зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив сьогодні під зустрічі з керівниками кадрових апаратів Міністерств внутрішніх справ/Поліції країн СНД.

«Кадрова робота - це головна складова реформування післярадянської системи міліції, - підкреслив міністр. - Тому обмін досвідом з вами дозволить покращити роботу правоохоронних органів».

За словами А.МОГИЛЬОВА, зараз у структурі МВС України відбувається скорочення центрального апарату міністерства, апаратів УВС областей - головна робота буде переводитися на міліцію районів та міст, куди безпосередньо звертаються громадяни.

Як зазначив міністр, вищезазначені кадрові зміни повинні привести до підвищення рівня заробітної плати, мотивації працівників до роботи в ОВС. Наразі зарплата у міліціонерів дуже низька, що не дозволяє їм бути конкурентами на ринку праці, додав він.

«На жаль, багато років система МВС не реформувалася, але ж ми з оптимізмом дивимось на прямування української міліції до світлого майбутнього», - підсумував А.МОГИЛЬОВ.