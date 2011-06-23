У Львові жінка втопила сина у ванні і викинула на смітник

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львові 27-річна жінка вбила новонародженого сина і викинула його тіло на смітник біля власного будинку.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до правоохоронців поступило повідомлення про те, що у місті Львові біля смітника на вулиці Лазаренка, в поліетиленовому пакеті виявлено труп новонародженого хлопчика.

На місце страшної знахідки виїхала слідчо-оперативна група із службовою собакою.

Правоохоронці знайшли жінку, яка народила дитину і викинула її на смітник.

Як було встановлено, 27-річна безробітна львів’янка народила хлопчика у своїй квартирі в будинку на вулиці Лазаренка, а після пологів втопила немовля у ванній після чого загорнула у поліетиленовий пакет, винесла і викинула на смітник поруч біля будинку.

Жінку забрали до райвідділу міліції, а звідти через післяпологову кровотечу відвезли до лікарні.



