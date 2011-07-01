Переможцями конкурсу майбутніх суддів стали діти керівників судів

Київ. 1 липня. УНІАН. Серед переможців конкурсу з відбору майбутніх суддів виявилося багато дітей чинних керівників судів.

Про це повідомляє сайт ”Свідомо”.

Згідно з повідомленням, Вища кваліфікаційна комісія суддів закінчила обробку тестових робіт кандидатів у судді – відібрали 687 осіб з 3400 на 686 вакантних посад.

Тепер судді з більш високими балами зможуть обирати київські, центральні суди. Тест проходив 19 червня в Одесі, його результати перевіряли 10 днів.

Більшість комісії з перевірки практичного завдання склали представники юридичної академії, почесним ректором є народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ. Перший тест здавали 22 травня в 4-х містах України.

Результати багатьох кандидатів за підсумками двох іспитів значно відрізняються.

«Свідомо» пише, що багато учасників тестування звинувачують організаторів в заниженні балів для «виштовхування нагору «потрібних» кандидатів» і виключення з рейтингу чесних суддів або присвоєння їм низьких балів, з якими вони зможуть претендувати на місця лише в віддалених райцентрах.

Зокрема, добре склали тести: син голови Львівського апеляційного суду Андрій ГОСУДАРСЬКИЙ – 92 бали, 89 балів. Син екс-судді Верховного Суду України Руслан ЖУК – 93 бали, 79 балів. Син екс-голови Конституційного Суду України Артем СЕЛІВОН – 91 бал, 82 бали.

Син судді Вищого адміністративного суду України (раніше – перший заступник голови, скандально відомий боротьбою за печатку суду) Дмитро СІРОШ – 90 балів, 84 бали. Син начальника Головного управління юстиції в Вінницькій області В’ячеслав ЛЬОВКІН – 89 балів, 82 бали. Син члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (який і перевіряв роботи кандидатів) Андрій МІКУЛІН – 85 балів, 85 балів.