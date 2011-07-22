Правозахисник Багіров закликає будувати в Україні сотні в’язниць
«Для сотень тисяч чиновників»
Київ. 22 липня. УНІАН. Голова правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян» Едуард БАГІРОВ вважає, що сьогодні треба будувати багато нових колоній для чиновників, якщо в країні дійсно хочуть боротися з корупцією.
Таку думку він висловив на прес-конференції в Києві, коментуючи новий Закон України «Про принципи запобігання і протидії корупції», що набув чинності з 1 липня 2011 року.
Він зазначив, що новий закон покликаний дуже жорстко боротися з корупцією. «Тому кожна стаття це строк для чиновника», - наголосив він.
Правозахисник пропонує в бюджеті наступного року передбачити гроші на будівництво спеціалізованих колоній для корупціонерів.
«Треба побудувати пару сотень в`язниць для сотень тисяч чиновників, які рано чи пізно там опиняться», - сказав він.
Е.БАГІРОВ не виключає, що за умови ефективного виконання закону про корупцію, незабаром Україні доведеться імпортувати чиновників з-за кордону, оскільки всі вітчизняні сидітимуть у в`язниці.
Він відзначив, що сьогодні чиновники «втратили страх», і треба зробити все, щоб він у них з`явився. Водночас, він упевнений, що не можна підходити вибірково до використання цього закону - як методу боротьби з опонентами. Е.БАГІРОВ вважає, що якщо діючі чиновники боятимуться порушувати закон, то з часом корупціонерів буде менше, зокрема й серед «майбутньої – колишньої» влади.