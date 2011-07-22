Правозахисник Багіров закликає будувати в Україні сотні в’язниць

Київ. 22 липня. УНІАН. Голова правління Міжнародної громадської організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян» Едуард БАГІРОВ вважає, що сьогодні треба будувати багато нових колоній для чиновників, якщо в країні дійсно хочуть боротися з корупцією.

Таку думку він висловив на прес-конференції в Києві, коментуючи новий Закон України «Про принципи запобігання і протидії корупції», що набув чинності з 1 липня 2011 року.

Він зазначив, що новий закон покликаний дуже жорстко боротися з корупцією. «Тому кожна стаття це строк для чиновника», - наголосив він.

Правозахисник пропонує в бюджеті наступного року передбачити гроші на будівництво спеціалізованих колоній для корупціонерів.

«Треба побудувати пару сотень в`язниць для сотень тисяч чиновників, які рано чи пізно там опиняться», - сказав він.

Е.БАГІРОВ не виключає, що за умови ефективного виконання закону про корупцію, незабаром Україні доведеться імпортувати чиновників з-за кордону, оскільки всі вітчизняні сидітимуть у в`язниці.

Він відзначив, що сьогодні чиновники «втратили страх», і треба зробити все, щоб він у них з`явився. Водночас, він упевнений, що не можна підходити вибірково до використання цього закону - як методу боротьби з опонентами. Е.БАГІРОВ вважає, що якщо діючі чиновники боятимуться порушувати закон, то з часом корупціонерів буде менше, зокрема й серед «майбутньої – колишньої» влади.

