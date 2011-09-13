На Дніпропетровщині затримали псевдодаїшників, які «розводили» іноземців

Київ. 13 вересня. УНІАН. У Дніпропетровській області затримали двох місцевих жителів, які видаючи себе за працівників ДАІ вимагали від водіїв гроші за ніби-то порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 10 вересня до Новомосковського міськвідділу міліції зателефонував 54-річний громадянин Російської Федерації, який повідомив, що на автошляху «Москва-Сімферополь» на відстані двох кілометрів від селища Ягідне під час слідування на власному автомобілі він був зупинений двома невідомими, одягненими в одяг, схожий на форму працівників ДАІ, які за не притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху вимагали та отримали гроші у сумі 8 тисяч російських рублів.

«Отримавши таку інформацію, черговий міськвідділу одразу направив на місце подій слідчо-оперативну групу. Зустрівшись із заявником, працівники міліції розпочали пошук зловмисників на прилеглій території. Менше ніж за кілометр від вказаної відстані ними був помічений автомобіль «Опель-Вектра», біля якого перебували двоє чоловіків у формі, схожій на форму працівників міліції. Саме в цей час ці невідомі зупинили ще один автомобіль з російськими держномерами й за схожим сценарієм у 53-річного водія намагалися видурити гроші, однак свій злочинний намір до кінця довести не змогли, оскільки були затримані справжніми працівниками міліції», - інформує УЗГ.

«Даїшниками» виявилися двоє місцевих мешканців, 19-ти та 28-ми років. Стосовно них порушені кримінальні справи за ч.2 ст. 190 КК України «шахрайство». Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна та за ч. 1 ст. 353 КК України «самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи». Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 3-х років.