На Запоріжжі затримано 54-річного педофіла

Запоріжжя. 24 вересня. УНІАН. Вчора, 23 вересня, до Мелітопольського міськвідділу міліції звернулася 34-річна жінка, яка повідомила, що її 9-річна донька пішла з незнайомим чоловіком у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулася.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На місце події прибули керівники ГУМВС області та оперативних служб. До пошуків негайно підключили військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. Організовано прочісувалася місцевість у напрямку можливого відходу злочинця та дитини. Оперативно були перекриті всі можливі шляхи виїзду з міста. До пошуків було підключено і особовий склад міліції на Придніпровській залізниці.

О 18.00 дівчинка прийшла додому. На руках і ногах у неї була кров. Дитину негайно госпіталізовали до медичного закладу. Міліціонери ж продовжили пошуки зловмисника. Вжитими заходами розшуку співробітниками лінійного відділу УМВС України на Придніпровській залізниці та Мелітопольського міськвідділу міліції разом з працівниками управлінь карного розшуку, кримінальної міліції у справах дітей та оперативно-технічних заходів ГУМВС України в Запорізькій області було встановлено, що злочин скоїв раніше засуджений чоловік 1957 року народження. 54–річний чоловік п’ять разів притягувався до кримінальної відповідальності та стільки ж відсидів у в’язниці. Звільнився він лише 15 вересня 2011 року, ніде не працював та не мав постійного місця проживання.

Підозрюваного затримано по «гарячих» слідах на залізничній станції «Новоолексіївка» Генічеського району Херсонської області та доставлено в Мелітополь.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього) Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Керівництвом ГУМВС України в Запорізькій області за ефективні, грамотні та оперативні дії готується наказ про заохочення співробітників причетних до встановлення і затримання злочинця.