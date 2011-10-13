Річницю УПА в центрі Києва "святкуватимуть" 2 тис. міліціонерів

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Дві тисячі правоохоронців виведуть у центр Києва, аби забезпечити порядок.

Близько 2 тис. співробітників міліції будуть забезпечувати охорону громадського правопорядку під час масових акцій, які пройдуть на 14 жовтня з нагоди 69 річниці створення Української повстанської армії (УПА) у Києві.

Про це повідомив начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві Володимир Поліщук.

З його слів, співробітники міліції будуть забезпечувати порядок, зокрема, на Софійській, Михайлівській площах, на вулицях Хрещатик, Грушевського, біля пам'ятника Леніну та в інших місцях.

Поліщук повідомив, що в акціях очікується участь близько 30 тис. осіб, міліція сподівається на відсутність яких-небудь правопорушень у ході їхнього проведення.

Нагадаємо, 7 партій та організацій подали заявки в Київську міську державну адміністрацію на проведення акцій у Києві 14 жовтня з нагоди 69 річниці створення УПА.

ТСН