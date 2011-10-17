У Запорізькій області з лікарні втік педофіл-вбивця

Запоріжжя. 17 жовтня. УНІАН. У Запорізькій області сьогодні вночі втік педофіл-вбивця - 40-річний чоловік, який 11 липня цього року в Дніпрорудному зґвалтував 13-річну школярку та убив її подругу.

Зловмисника було затримано співробітниками міліції, коли він намагаючись сховатися від правоохоронців, вистрибнув з 4-го поверху і отримав перелом обох ніг і травму хребта.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, втеча була здійснена з однієї з лікарень Дніпрорудненська, де зловмисник перебував на стаціонарному лікуванні, під охороною правоохоронців.

Обставини втечі зараз встановлюються, для затримання злочинця в регіоні введено в дію план «Сирена».

Як повідомив УНІАН, ввечері 11 липня 2011р. у Василівський райвідділ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла інформація про те, що в одній з квартир багатоповерхового будинку в центрі м.Дніпрорудний виявлено труп 13-річної дівчини. Виїхавши на місце події співробітники міліції встановили, що злочин скоїв 40-річний уродженець Азербайджану. За даними відділу зв'язків з громадськістю Запорізького главку міліції, чоловік зґвалтував 13-річну дочку своєї знайомої, спробував зґвалтувати її подругу, але дівчинка почала чинити опір і отримала кілька ножових поранень, від яких померла на

місці. Намагаючись втекти через балкон, педофіл зірвався з 4-го поверху і отримав перелом обох ніг і травму хребта, був затриманий і доставлений в реанімаційне відділення однієї лікарні.

Відносно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.115 Кримінального кодексу України, що передбачає в якості покарання у вигляді позбавлення волі на термін аж до довічного.