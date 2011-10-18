"Іллічівець" вигнав футболістів, які влаштували жахливе ДТП

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Маріупольський "Іллічівець" позбувся двох учасників гучного ДТП в центрі Маріуполя.

Керівництво клубу прийняло рішення викреслити із заявки команди на сезон 2011/12 захисника Станіслава Микицея і нападника Олександра Касьяна. Доля третього учасника аварії Максима Ковальова поки що невідома.

Нагадаємо, що в ніч з 9 на 10 жовтня в центрі Маріуполя автомобіль "Інфініті", за кермом і в салоні якого були футболісти, вилетів на зустрічну смугу і лоб у лоб зіткнувся з "Рено", який зупинився на світлофорі. Від удару "Рено" відкинуло назад метрів на 50, а "Інфініті" влетіла в дерево.

Ніхто з футболістів в аварії істотно не постраждав, а ось водій і пасажир "Рено", один з яких - знаменитий в Маріуполі ді-джей, отримали тяжкі травми.

ТСН