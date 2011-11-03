МВС: Вилученої у цьому році зброї вистачило б на невелику війну

Київ. 3 листопада. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України констатують збільшення кількості вилученої з незаконного обігу зброї та вибухівки, а також зазначають, що серед мотивів зберігання зброї люди, у яких знайшли «стволи», називають й наміри нападу на державні установи.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, підрозділами МВС України щорічно з незаконного обігу вилучається досить велика кількість зброї та вибухівки. Цього року мова йде вже про 2781 одиниць вогнепальної зброї, серед якої 4 гранатомети, 2 кулемети, 40 автоматів, 176 карабінів та гвинтівок, 250 пістолетів, 608 обрізів, 1,5 тис. одиниць саморобної зброї, 426 гранат, 116,7 тис. патронів, 738 кг вибухових речовин та 678 кг пороху.

«Якщо у попередні роки зброя вилучалась, як правило у людей, які готують злочини або у так званих “чорних археологів”, які ведуть пошукові роботу у місцях бойових дій, то цього року люди, у яких знайшли “стволи”, серед мотивів зберігання зброї називають й наміри нападу на державні установи. Зараз правоохоронці з’ясовують достеменні наміри цих людей», - зазначається у повідомленні.

Серед останніх прикладів - вилучення зброї у жителя Алушти в Автономній Республіці Крим, у якого знайшли три автомати Калашникова, пістолет Макарова, два спецзасоби „Форт-17Р” і „ПМ-РФ”, призначені для відстрілу гумових куль, 15 запалів до гранат, 2 електродетонатори та 360 патронів. А у жителя міста Торез Донецької області в будинку було вилучено гранатомет, 2 автомати Калашникова, гвинтівку, 4 пістолети, 5 обрізів мисливської зброї, 3 гранати, 41 електродетонатор, 557 патронів, - інформує УЗГ.

Каналами потрапляння зброї та вибухових речовин у незаконний обіг є, насамперед, крадіжки з сховищ, складів, арсеналів військових частин, підприємств, установ, організацій, де виготовляється, зберігається чи використовується вогнепальна зброя та вибухівка.

Упродовж цього року зареєстровано 42 факти розкрадання зброї.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 2 листопада на розширеному засіданні уряду заявив, що «сьогодні в Україні закуповується зброя для скоєння нападів на органи влади».