У Києві джип збив людину на пішохідному переході

Київ. 4 листопада. УНІАН. Сьогодні опівдні у Києві, неподалік перехрестя вулиць Туполєва та Салютної, на пішохідному переході чорний джип «Рейндж Ровер» збив людину.

Про це УНІАН розповів очевидець події.

На даний момент ДАІ оформляє ДТП, збиту людину накрили чорним целофаном.

Як стверджує свідок, одразу після ДТП водій джипу, який збив людину, зняв номера зі свого авто.