На залізничному вокзалі 19-річного хлопця вбило електрострумом

Одеса. 29 грудня. УНІАН. 29 грудня в Одеській області 19-річний хлопець загинув у результаті удару електроструму. Трагедія сталася на території залізничного вокзалу.

Молодий чоловік вирішив скоротити нехай додому через залізничний вокзал. О пів на другу ночі студент заліз на дах вагона, де отримав смертельну травму від повітряної силової лінії, пише Комсомольська правда в Україні.

"Спалахнуло так, що з приміщення станції побачили заграва. Там було 27 тис. вольт, від нещасного залишилися тільки голова і черевики", - розповів начальник лінійного пункту міліції станції Білгород-Дністровський облУМВС на Одеській залізниці Дмитро Іванісков.

За словами правоохоронця, співробітники міліції і рятувальники прибирали останки з даху, а мати загиблого щохвилини втрачала свідомість. Рятувальники повністю очистили дах тільки до п'ятої ранку. Обставини події з'ясовуються.

ТСН