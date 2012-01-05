СБУ затримала першого заступника начальника ДПІ Ялти
16:17, 05 січня 2012Кримінал
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Вимагав 16 тис. грн. хабара
Київ. 5 січня. УНІАН. Співробітники СБУ затримали першого заступника начальника ДПІ Ялти – начальника відділу податкової міліції, який вимагав 16 тис. грн. від місцевого приватного підприємця за зменшення суми штрафних санкцій.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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