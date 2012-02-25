Троє жителів Закарпаття захопили в трудове рабство своїх земляків
15:44, 25 лютого 2012Кримінал
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Примушували безоплатно працювати
Київ. 25 лютого. УНІАН. У місті Луцьк в результаті проведення спеціальної операції працівники міліції затримали трьох жителів Закарпатської області, які впродовж минулого року примушували безоплатно працювати вісьмох жителів міста Берегового та Берегівського району.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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