Троє жителів Закарпаття захопили в трудове рабство своїх земляків

Київ. 25 лютого. УНІАН. У місті Луцьк в результаті проведення спеціальної операції працівники міліції затримали трьох жителів Закарпатської області, які впродовж минулого року примушували безоплатно працювати вісьмох жителів міста Берегового та Берегівського району.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.