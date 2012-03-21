У Києві троє чоловіків під виглядом „клієнтів” пограбували квартиру повії

Київ. 21 березня. УНІАН. У Києві міліція затримала трьох чоловіків, які, погрожуючи зброєю, пограбували квартиру.

Як повідомили Корреспондент.net у МВС, вчора близько 1:00 у Шевченківське РУВС звернулася дівчина і повідомила, що троє невідомих увірвалися у її квартиру і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрали у неї гроші та сумку з нетбуком.

"На місці оперативники встановили, що дівчина орендувала квартиру з подругами з метою надання сексуальних послуг. Напередодні пограбування дівчина домовилася про зустріч із клієнтами. Але чоловіки йшли в квартиру не по інтим, а з метою пограбування", - повідомили в МВС.

Через кілька хвилин патрульні затримали зловмисників. 26-річні приїжджі були раніше неодноразово судимі за розбій та грабіжництво.

Затриманих, яких опізнали жертви і які у всьому зізналися, перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Порушено справу за ст. 187. За розбій злочинцям загрожує до 12 років в'язниці і конфіскація майна.

Нагадаємо, що в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, називаючись співробітником МВС, вимагав у повій 3,2 тисячі гривень.