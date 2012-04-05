Жителька Луцька втопилася у власній квартирі в бочці з водою
10:38, 05 квітня 2012Кримінал
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Нещасний випадок
Волинська область. 5 квітня. УНІАН. Днями в Луцьку, в районі вулиці Дубнівської, трапився жахливий нещасний випадок. У своїй квартирі втопилася 76-річна жінка.
Як розповіли правоохоронці, жінка випадково зачепилася за мотузку, якою було обмотано чималу бочку із водою. Впала так, що її голова опинилася у ємності з водою.
На жаль вдома старенька була сама. Без допомоги вона захлинулася у воді.
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