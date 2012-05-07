В Івано-Франківській області від удару блискавки загинув чоловік
18:16, 07 травня 2012Кримінал
0 0
У власному обійсті
Івано-Франківськ. 7 травня. УНІАН. В Івано-Франківській області від удару блискавки загинув чоловік.
Як повідомили у територіальному Управлінні МНС в Івано-Франківській області, тіло 56-річного чоловіка було виявлено 5 травня в селі Розтоки Косівського району у власному господарстві.
Чоловік загинув від ураження блискавкою.
Це перша на Прикарпатті у 2012 році смерть людини від удару блискавки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter