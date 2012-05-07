Івано-Франківськ. 7 травня. УНІАН. В Івано-Франківській області від удару блискавки загинув чоловік.

Як повідомили у територіальному Управлінні МНС в Івано-Франківській області, тіло 56-річного чоловіка було виявлено 5 травня в селі Розтоки Косівського району у власному господарстві.

Чоловік загинув від ураження блискавкою.

Це перша на Прикарпатті у 2012 році смерть людини від удару блискавки.

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