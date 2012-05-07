Злодій проковтнув золотий ланцюжок, щоб приховати доказ

Кіровоград. 7 травня. УНІАН. У Кіровограді 26-річний грабіжник під час затримання проковтнув золотий ланцюжок, який перед тим зірвав з шиї потерпілої.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Злодій на вулиці зірвав з дівчини ланцюжок і кинувся тікати.

Випадковий перехожий, який виявився колишнім працівником карного розшуку, допоміг затримати нападника.

Спочатку молодик заперечував свою причетність до пограбування, але згодом з’ясувалося, що він проковтнув золоту прикрасу, аби приховати речовий доказ. Цей факт підтвердила рентгенограма, яка засвідчила наявність вкраденого ланцюжка у його шлунку.

За фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України. За поясненням чоловіка, він наважився на злочин начебто для того, щоб отримати гроші для погашення кредиту.