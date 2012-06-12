У наркологічних клініках людей «підсаджували» на наркотики - ЗМІ

Київ. 12 червня. УНІАН. СБУ і прокуратура Києва вирахували дві наркологічні клініки, “які не просто не лікували людей, а, навпаки, ще більше підсаджували їх на наркотичні препарати”.

Про це пише газета “Сьогодні”.

Наголошується, що все почалося з того, що прокуратура разом з СБУ перевірила закупівлю наркопрепаратів, з`ясувавши, скільки їх замовляли приватні клініки.

«Вийшли на два центри (один на вул. Стельмаха, другий на вул. Попудренка), які у великих кількостях брали ампули сильнодіючого наркотичного препарату «Бупренорфін гідрохлорид», - розповіла газеті прокурор відділу захисту конституційних прав і свобод громадян прокуратури Києва Інна Сухоставець. За її словами, цей препарат призначається для лікування тяжких травм.

«Почали перевіряти, чи мають вони право колоти. Виявилось, що у них немає ліцензії на лікування ін`єкційним шляхом наркотичними препаратами. Вони повинні проводити комплексну таблетовану терапію», - повідомила вона.

У цих же клініках, як вважає слідство, «було налагоджено конвеєрне підсаджування наркоманів і викачування з них грошей». «Адже, згідно з висновком незалежних наркологів, такі ін`єкції знижували ломку, але лише на якийсь час. Простіше кажучи, люди просто приходили в клініку за черговою дозою», - пише газета.

За даними прокуратури, 90% пацієнтів клінік були постійні клієнти, і нібито лікарі про це знали.

«Оскільки колоти наркоманові один препарат півроку було б підозріло, прізвище і адресу проживання клієнтів для документації постійно міняли», - розповідають у прокуратурі. Як пише газета, «в день у клініку приходило близько 100 людей, курс до 10 днів коштує близько 900 грн», тому «виходить, що укол обходився наркоманові десь у 90 грн, а в закупівлі ця ж ампула коштує 7 грн».

Газета не змогла зв`язатися з лікарями клінік. Водночас експерти зазначають, що таких клінік у столиці пару десятків. Заступник голови організації «Рух протидії наркоманії і наркокорупції» Роман Ступницький повідомив газеті, що «в нас зараз у столиці відкрилася маса центрів нібито реабілітації, які, по суті, є замаскованими наркопритонами». «Вони беруть ліцензію на обіг наркотичних препаратів, наркоман туди приходить, платить гроші і одержує дозу», - додав він. За його словами, оборот однієї клініки за день 20 тис. грн, а за рік - до 8 млн. грн. Р.Ступницький говорить, що нерідко власниками таких клінік є і самі наркозалежні люди, які беруть на роботу медсестру і нарколога. «У таких клінік, як правило, серйозні «дахи», - додав він.