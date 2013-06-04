Чиновника затримали на хабарі у 810 тис. грн

Заступника голови райради у Чернівцях затримали на хабарі в 810 тисяч гривень.



Чиновник, за сумісництвом депутат районної ради, отримав гроші від місцевого бізнесмена. Посадовець обіцяв погодити проект реконструкції одного з міських ринків і зобов’язався не чинити перешкод під час проведення будівельних робіт.

За повідомленням працівників СБУ в Чернівецькій області, хабар чиновник отримав через підставних осіб. Слідчі прокуратури порушили кримінальне провадження.

«Затримали його в центральній частині міста Чернівці, гроші були на квартирі, гроші були не при ньому, але все задокументовано, докази неспростовні. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та заборону займатися певною діяльністю на 3 роки», – зазначив прес-секретар управління СБУ в Чернівецькій області Павло Дейнеко.

5 канал