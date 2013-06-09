Телефонний шахрай ошукував людей перебуваючи у колонії

Міліція Донецька викрила телефонного шахрая, який скоював злочини, будучи засудженим і перебуваючи у колонії.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, у березні до міліції звернувся літній чоловік, який розповів, що йому зателефонував невідомий, представився заступником начальника карного розшуку одного з центральних райвідділів Донецька і повідомив, що його онука нібито затримано за бійку.

Він запропонував дідусеві вирішити питання за 3 тисячі гривень, які слід було покласти на картковий рахунок протягом години, інакше, додав він, дідусь ще довго не побачить свого онука.

Пенсіонер заплатив, проте обман швидко розкрився, і чоловік звернувся до райвідділу. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст.190 КК України (шахрайство).

В результаті проведення низки оперативних заходів співробітники Державної служби з боротьби з економічною злочинністю встановили підозрюваного. Виявилось, що він вже відбуває покарання у місцях позбавлення волі за крадіжку, грабіж, шахрайство і зберігання наркотиків.

Таємно зберігаючи у себе мобільний телефон, він телефонував на випадкові номери і виманював гроші у громадян.

Близько двох місяців знадобилося правоохоронцям, щоб зібрати доказову базу. Було встановлено також особу, яка була утримувачем банківської карти, куди переказували кошти жертви шахрая. За легендою, що придумав підозрюваний, ці гроші присилали родичі в’язнів на їх утримання і харчування.

У зв`язку з тим, що дане злочинне діяння зловмисник зробив повторно, кримінальне провадження було перекваліфіковане на ч.2. ст.190 КК України, відповідно до якої фігурантові загрожує до 3 років позбавлення волі.