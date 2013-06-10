В МВС визнали, що сутички в Києві прискорили звільнення Пасльона

У Міністерстві внутрішніх справ України визнають, що сутички під час масових заходів 18 травня в Києві прискорили прийняття рішення про звільнення заступника начальника Головного управління МВС в Києві - начальника міліції громадської безпеки Олександра Пасльона з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ України з громадської безпеки Віктор Ратушняк, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів у Києві.

“Він (Пасльон) написав рапорт (про звільнення в зв’язку з досягненням пенсійного віку - УНІАН) за неділю до цього. На той день наказ ще не був підписаний міністром. Він працював по забезпеченню правопорядку. Ми могли або прийняти його рапорт, або сказати, що ще працюй, але ці події прискорили прийняття цього рішення”, - сказав Ратушняк.

Він також зазначив, що так само після подій 18 травня написав рапорт про звільнення і командир київського “Беркуту”. За словами Ратушняка, міліція провела службове розслідування і для прийняття рішення стосовно нього всі матеріали передано до органів прокуратури.

“Ми провели відповідне службове розслідування. Встановили, що співробітники міліції, які були поблизу від місця сутички, протягом 6-7 секунд приступили до дій, щоб роз’єднати учасників акції, але були й ті, що стояли і спостерігали. Відповідно, до цих працівників і їх керівників, які були разом з ними, а це керівники районних управлінь міліції, підготовлено наказ і притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

У свою чергу в.о. начальника УЗГ МВС України Сергій Бурлаков повідомив, що на даний час в рамках відкритого кримінального провадження проведено понад 250 процесуальних дій, допитано майже 200 свідків, долучено відповідні докази до справи.

“Якийсь свідок може з часом перетворитися на підозрюваного. А щоб ми не призначали винних і не зробили помилки, треба почекати. Як буде повний обсяг інформації і слідчий буде готовий до того, щоб це оприлюднити, ми це оприлюднимо”, - запевнив Бурлаков.