В Івано-Франківську бармен пабу торгував наркотиками «до пива»

На Прикарпатті затримано бармена, який розповсюджував наркотики.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники відділу БНОН в Івано-Франківській області затримали бармена паб-бару міста Івано-Франківська, який використовував своє робоче місце для збуту марихуани.

У нього було вилучено близько 10 г марихуани, яку він ще не встиг продати, а також грошові кошти виручені від продажу наркотика.

Стосовно збувача судом обрано міру запобіжного заходу – домашній арешт.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.307 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» КК України.