У Тернополі на рок-фестивалі братки з бітами влаштували бійку

Рок-фестиваль в Тернополі закінчився масовим побоїщем між "рокерами" і "гопниками". Один з музикантів, 25-річний Антон Мельник, отримав серйозну травму голови.

Як пишуть "Вести", посилаючись на слова організатора фестивалю Віктора Олійника, бійка була короткою.

"Все сталося раптово. До входу в будівлю, де проходив концерт, прибігли близько сорока бритоголових хлопців у капюшонах з бітами та балончиками, і почали бити глядачів та музикантів. Поки ми викликали міліцію, нападники розбіглися, - говорить Олійник. - Гітаристу Антону проломили череп, йому чотири години робили операцію".

У міліції порушили справу за хуліганство, вчинене групою осіб. Втім, факт масової бійки на фестивалі правоохоронці не підтверджують.

"Є один постраждалий - музикант, який звернувся в травмпункт одразу після концерту. Медики діагностували у нього травму голови, від госпіталізації відмовився. Але на наступний день знепритомнів, і його відвезли в лікарню", - розповів співробітник прес-центру тернопільської облміліції Сергій Шворніков.

Як запевняє Віктор Олійник, близько 10 постраждалих звернулися в міліцію.

Всього на фестивалі було 200 глядачів, частина приїхала з інших міст і бійки, яка сталася в кінці, не бачили. Багато з них - підлітки.