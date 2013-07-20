На мера Львова Андрія Садового вчинено напад у центрі міста

20 липня, близько 18.00, у центрі Львова на площі Ринок було скоєно напад на міського голову Львова Андрія Садового.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, «невідомий молодик спортивної статури наніс цілеспрямований удар в обличчя. Завдяки вдалій реакції удар не спричинив значної шкоди. Правоохоронці проводять слідчі дії стосовно інциденту. Випадок стався, коли міський голова проходив площею Ринок».

Також у прес-службі відмітили, що міський голова Львова не користується особистою охороною.

У коментарі УНІАН Андрій Садовий зазначив, що «продовжує працювати згідно свого графіку. Інцидент розслідують правоохоронці».

Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, до Галицького райвідділу міліції Львова із заявою звернувся міський голова Львова Андрій Садовий, який повідомив, що 20 липня, близько 18.00, на площі Ринок його вдарив в обличчя невідомий чоловік, який після цього втік. При цьому нападник не погрожував і нічого не висловлював щодо міського голови Львова.

Обставини події з‘ясовуються.