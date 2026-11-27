За їхніми словами, це змушує військових скасовувати деякі операції.

Обмеження швидкості роботи системи супутникового зв’язку Starshield, наданої США, перешкоджають діям українських ударних безпілотників на окупованих Росією територіях. Про це виданню Kyiv Independent повідомили два джерела в українських збройних силах.

Зазначається, що ці обмеження, введені ще в жовтні, посилили напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном щодо військової та політичної підтримки України з боку США. Крім того, вони підривають здатність України як завдавати ударів по російських об’єктах, так і захищатися від атак з повітря.

"Обмеження швидкості в системі Starshield діють лише над тими територіями України, які тимчасово окуповані Росією. Очевидно, було ухвалено політичне рішення обмежити функціональність системи в районах, які наразі контролює Росія", - розповів високопоставлений представник українських військових.

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Інший представник українських військових повідомив, що обмеження суттєво вплинули на роботу українських ударних безпілотників середньої дальності - зокрема, моделі Fire Point FP-2, здатної нести корисне навантаження до 200 кілограмів і долати відстань до 700 кілометрів.

За словами джерела, через ці обмеження під час деяких ударних місій Україна зазнає надзвичайно високих втрат безпілотників, а інші операції доводиться скасовувати взагалі.

Обмеження швидкості Starshield

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обмеження на використання системи Starlink та її військової версії, Starshield, як і раніше, діють на окупованих Росією територіях України.

Раніше в листопаді він закликав США та компанію SpaceX Ілона Маска зняти обмеження швидкості, попередивши, що вони підривають здатність України захищати свою енергетичну інфраструктуру від російських ударних безпілотників.

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