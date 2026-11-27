Обмеження швидкості роботи системи супутникового зв’язку Starshield, наданої США, перешкоджають діям українських ударних безпілотників на окупованих Росією територіях. Про це виданню Kyiv Independent повідомили два джерела в українських збройних силах.
Зазначається, що ці обмеження, введені ще в жовтні, посилили напруженість у відносинах між Києвом і Вашингтоном щодо військової та політичної підтримки України з боку США. Крім того, вони підривають здатність України як завдавати ударів по російських об’єктах, так і захищатися від атак з повітря.
"Обмеження швидкості в системі Starshield діють лише над тими територіями України, які тимчасово окуповані Росією. Очевидно, було ухвалено політичне рішення обмежити функціональність системи в районах, які наразі контролює Росія", - розповів високопоставлений представник українських військових.
Інший представник українських військових повідомив, що обмеження суттєво вплинули на роботу українських ударних безпілотників середньої дальності - зокрема, моделі Fire Point FP-2, здатної нести корисне навантаження до 200 кілограмів і долати відстань до 700 кілометрів.
За словами джерела, через ці обмеження під час деяких ударних місій Україна зазнає надзвичайно високих втрат безпілотників, а інші операції доводиться скасовувати взагалі.
Обмеження швидкості Starshield
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обмеження на використання системи Starlink та її військової версії, Starshield, як і раніше, діють на окупованих Росією територіях України.
Раніше в листопаді він закликав США та компанію SpaceX Ілона Маска зняти обмеження швидкості, попередивши, що вони підривають здатність України захищати свою енергетичну інфраструктуру від російських ударних безпілотників.