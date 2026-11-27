Завдяки зусиллям енергетиків ситуацію з електропостачанням на Херсонщині вдалося стабілізувати.

У суботу, 28 листопада, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Як застосовуватимуться обмеження:

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг (від 4 до 12 годин без світла);

для промисловості – графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" зазначили, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях зберігається складна ситуація з електропостачанням. Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів в обох регіонах продовжують застосовувати аварійні відключення світла.

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Водночас енергетикам вдалося нормалізувати ситуацію з електропостачанням на Херсонщині.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", – додали в "Укренерго".

Графіки відключень - Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через ворожі обстріли, у суботу, 28 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Світла не буде мінімум 4 год 30 хв, а максимум - 15 год.

Години відсутності електропостачання:

1.1 – 07:00-10:30; 16:00-21:00

1.2 – 07:00-10:30; 16:00-21:00

2.1 – 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 – 07:00-10:30; 14:00-16:00; 17:30-21:00

3.1 – 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 – 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 – 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 – 00:00-03:30; 08:00-14:00; 17:30-20:00; 21:00-24:00

5.1 – 06:00-07:00; 14:00-17:30

5.2 – 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.1 – 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00

6.2 – 03:30-07:00; 10:30-17:30

Графіки відключень - Полтавська область

В Полтавській області 28 листопада діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Світла не буде від 7 до 10 годин на добу.

Графіки відключень - Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак за розпорядженням НЕК "Укренерго" 28 листопада з 06:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Світла не буде від 6 до 8 годин на добу залежно від підчерги.

Години відсутності електропостачання:

1.1 – 06:00-08:00, 13:00-15:00, 19:00-22:00

1.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00

2.1 – 06:00-08:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00

2.2 – 09:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00

3.1 – 08:00-10:00, 15:00-18:00, 21:00-22:00

3.2 – 09:00-12:00, 16:00-19:00

4.1 – 08:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00

4.2 – 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00

5.1 – 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00

5.2 – 06:00-09:00, 11:00-13:00, 18:00-21:00

6.1 – 11:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00

6.2 – 08:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00

Графіки відключень - Рівненська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" на Рівненщині 28 листопада будуть діяти графіки погодинних відключень. Кожна підчерга залишатиметься без світла по 2 години на добу:

1.1 – 10.00-12.00

1.2 – 10.00-12.00

2.1 – 08.00-10.00

2.2 – 08.00-10.00

3.1 – 12.00-14.00

3.2 – 12.00-14.00

4.1 – 14.00-16.00

4.2 – 14.00-16.00

5.1 – 18.00-20.00

5.2 – 18.00-20.00

6.1 – 16.00-18.00

6.2 – 16.00-18.00

Графіки відключень - Хмельницька область

За розпорядженням НЕК "Укренерго" 28 листопада на Хмельниччині будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Сумарна тривалість відключень становить від 5 до 10 годин на добу залежно від вашої підчерги.

Години відсутності електроенергії:

1.1 – 12:00-16:00; 19:00-22:00

1.2 – 08:00-12:00; 15:00-18:00; 21:00-24:00

2.1 – 06:00-08:00; 12:00-15:00; 18:00-20:00

2.2 – 08:00-12:00; 16:00-19:00

3.1 – 12:00-16:00; 19:00-21:00

3.2 – 06:00-08:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00

4.1 – 09:00-12:00; 16:00-19:00

4.2 – 16:00-19:00; 22:00-24:00

5.1 – 06:00-09:00; 12:00-16:00; 19:00-22:00

5.2 – 08:00-12:00; 18:00-22:00

6.1 – 08:00-12:00; 16:00-19:00

6.2 – 12:00-16:00; 19:00-22:00

Ситуація в енергетиці – головне

Як повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через обстріли було зафіксовано знеструмлення в шести областях.

Повідомлялося також, що протягом минулого тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала енергетичну інфраструктуру та нафтогазовий сектор України. Загалом за цей період зафіксували 224 інциденти, внаслідок яких було пошкоджено відповідні об'єкти.

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