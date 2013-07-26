Захарченко закликає зруйнувати ланцюг кругової поруки в міліції

Не бійтеся публічно виступати проти тих, хто перетворив службу в міліції на особисту наживу. Ми повинні зруйнувати ланцюг кругової поруки. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко під час зустрічі з особовим складом Білоцерківського міськвідділу міліції 25 липня.

За словами міністра, якого цитує УЗГ МВС України, міліціонери повинні усвідомлювати, що на першому місті у діяльності органів внутрішніх справ знаходяться інтереси наших громадян.

Окрім цього, Захарченко сказав, що акценти у роботі потрібно робити не на показниках, а на кількості та якості наданих послуг.

Міністр наголосив на тому, що у системі повинно бути забезпечення 100% реєстрації усіх заяв, а на них у свою чергу потрібно забезпечити повне реагування з боку правоохоронного відомства на всі повідомлення без винятків.