На Закарпатті викрили «монетний двір», де друкували фальшиві гривні

У Закарпатській області оперативники сектору по боротьбі з економічною злочинністю Мукачівського міськвідділу міліції під час проведення санкціонованого обшуку у приватному будинку 25-річного мешканця Мукачівського району виявили кімнату, обладнану для виготовлення фальшивих грошей.

Як повідомляється на сайті МВС України, було вилучено 74 фальшиві купюри номіналом 50 гривень, нетбук та кольоровий принтер.

Чоловік зізнався, що мав намір збувати фальшивки, однак остерігався, щоб не потрапити в поле зору правоохоронців.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.199 «Виготовлення з метою збуту або збут підроблених грошей» Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Перевіряється його причетність до збуту підроблених купюр на території м.Мукачево та району. Вилучені грошові купюри направлені на експертизу.