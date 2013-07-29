Святкові заходи у Севастополі пройшли без порушень порядку - МВС

28 липня у Севастополі пройшли заходи, присвячені 1025-річчю Хрещення Русі та Дню Чорноморського флоту Росії і Військово-морських сил України. У них взяли участь Президент України Віктор Янукович і Президент Російської Федерації Володимир Путін. На працівників міліції були покладені завдання з охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян.

Як інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України, у Свято-Володимирському кафедральному соборі, розташованому на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський», пройшов чин освячення найбільшого на території України дзвона. Провів його Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар. На церемонії освячення були присутні близько двох тисяч паломників, які прибули до Севастополя для святкування 1025-річчя Хрещення Русі з України і зарубіжжя.

Далі свято проходило в акваторії Севастопольської бухти, за дійством спостерігали понад 80 тисяч глядачів.

Святкові заходи завершилися концертом зірок української та російської естради, виступами військових оркестрів двох флотів на площі Нахімова та феєрверком.

- Усього в заходах у цей день в Севастополі взяло участь близько 120 тисяч осіб. Охорону громадського порядку в місті забезпечувало більше тисячі співробітників як севастопольської міліції, так і прибулих для надання допомоги співробітників міліції Автономної Республіки Крим, Донецької та Дніпропетровської областей, спецпідрозділу ДАІ МВС та внутрішніх військ МВС України. Також охорону громадського порядку в Севастополі здійснювали співробітники Управління служби безпеки України у місті Севастополі і близько 1500 військовослужбовців ВМС України і ЧФ РФ. За час святкування масових порушень громадського порядку допущено не було, - зазначив начальник УМВС України в м. Севастополі Валерій Радченко.