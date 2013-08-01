У Києві керівник мережі ресторанів Наталія Волошина втікала від ДАІ

У Києві правоохоронці влаштували автомобільну погоню за всіма правилами голлівудських блокбастерів.

Вночі проти 31 липня журналісти проекту "Джедаї" стали свідками зухвалої втечі червоного БМВ від даішників та переслідування через все місто.

На шаленій швидкості дорога машина проскочила Хрещатик, Поштову площу і міст через Дніпро.

Коли автомобіль нарешті зупинили міліціонери (а сталося це аж на Троєщині, у спальному масиві на околиці міста), з'ясувалося, що за кермом знаходилася відома світська левиця, керівник мережі ресторанів Наталія Волошина.

Тоді як червоний спорткар за техпаспортом належить Євгенії Тимошенко - тезці дочки екс-прем'єра та співвласниці модельної агенції.

Як стало відомо ТСН з власних джерел, напередодні Наталія Волошина була на дні народження подруги.

ТСН