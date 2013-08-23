Міліціонерам за розкриття злочинів вручили нагороди

За розкриття резонансних злочинів 24 правоохоронці удостоєні державних нагород. Відзнаки 22 серпня вручив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«На сьогоднішній день населення країни висуває надзвичайно високі вимоги до кожного з вас. Приємно відзначити, що ви - співробітники міліції, їх виправдовуєте, незважаючи на загальнодержавні проблеми і робите все можливе для того, щоб у нашій державі панував спокій і порядок", - зазначив Володимир Рибак і підкреслив, що всім міліціонерам країни вдячний за їх сумлінну та нелегку працю.

За розкриття злочинів, які викликали у людей найбільший резонанс, Володимир Рибак вручив Почесні грамоти, Грамоти Верховної Ради України та цінні подарунки у вигляді наручних годинників.

Тим часом, начальник відділу боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності УМВС України у Волинській області Петро Шпига розповів нам про розкриття його підлеглими резонансного злочину проти 15 мешканців Закарпаття, серед яких були діти, і які неволею долі опинилися в полоні у сучасних работоргівців на одному з волинських звалищ.

"Їх цілий рік змушували перебирати сміття: з самого ранку і до пізнього вечора, без вихідних і свят, влітку - під сонцем і взимку - на морозі. У них відібрали паспорти і не дозволяли виходити за межі звалища", - розповів Петро Шпига.

За його словами, резонансну кримінальну справу вдалося розкрити завдяки спільним зусиллям усього колективу Луцького відділу боротьби з торгівлею людьми УМВС України у Волинській області.

"Тому можна закономірно говорити про те, що ця державна нагорода не моя, а всього нашого колективу...", - резюмував Петро Шпига.