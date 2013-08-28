У Львові знайшли мертвим співвласника IT-фірми

26 серпня у Львові в під’їзді свого будинку знайшли мертвим співвласника ІТ-підприємства «Nravo» Романа Микиту. Про це УНІАН розповів начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко.

Головний міліціонер Львова сказав, що потерпілому завдали 10 ножових поранень. "Чоловік від отриманих травм помер на місці події до приїзду медиків", - додав С.Зюбаненко.

За даним фактом міліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Додамо, що санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Ведуться слідчі дії.

«Nravo» займається створенням онлайн-ігр для мобільних телефонів. За версією Forbes, це одна з найбільших в Україні IT-фірм (офіси у Львові, Києві, Москві, Варшаві й Чикаго).