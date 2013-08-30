У Києві дівчину ледь не вбили за відмову бути повією

У Києві 19-річну дівчину Світлану ледь не вбили за відмову бути повією. Її били битою, кололи ножем та знущалися, але їй вдалося втекти. Все почалося з того, що сусід запропонував їй роботу.

Роботодавець, який приїхав поспілкуватися з дівчиною, виявився сутенером. Після того, як дівчина відмовилася від його пропозиції він затягнув її в машину, вивіз на лісосмугу а там, разом із поплічниками, почав над нею знущатися.

"Він вдарив мене в живіт ножем. Після цього мене вдарили ножем у шию . Я почала бігти . Мене наздогнали і вдарили битою по правій стороні обличчя. Я впала", - розповіла дівчина.

Після цього вона не подавала ознак життя, тому зловмисники на кілька хвилин відійшли. Коли ж вони повернулися Світлана якимось дивом вже встигла втекти. Як дісталася до сусідніх з лісом дач - не пам'ятає. Дачники викликали "швидку" і дівчину прооперували. Зараз життю Світлани вже нічого не загрожує , але її родичі в розпачі. Через брак коштів дівчину фактично вигнали з лікарні. А ще люди дуже бояться помсти злочинців. На час розслідування злочину дівчина вирішила покинути столицю.

Нагадаємо, що українські повії заробляють більше за депутатів, а навчають "професії" за два дні. Повій ґвалтують та грабують, а вони продовжують працювати. Їх не лякає ні мороз, ні спека.