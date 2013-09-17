У Чернівцях озброєна жінка намагалася пограбувати ломбард

У Чернівцях затримано озброєну жінку, яка намагалася пограбувати ломбард.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДДСО при МВС України, 16 вересня о 17.26 на Головний пункт централізованого спостереження Відділу Держслужби охорони при УМВС України в Чернівецькій області надійшов сигнал «Тривога» з ломбарду на вулиці Головній у м.Чернівці, що перебуває під охороною ДСО.

Наряд спецпідрозділу груп затримання у складі трьох осіб та працівника місцевого райвідділу міліції негайно прибув на вказаний об’єкт.

На місці події працівники міліції блокували об’єкт, де виявили і затримали жінку, переодягнену в чоловічий одяг. При собі вона мала предмет, схожий на пістолет.

Як з’ясували правоохоронці, підозрювана разом з невідомим спільником, який зумів втекти з місця події, намагались пограбувати вказаний ломбард. Проламавши стелю, жінка потрапила до приміщення, де знаходиться каса ломбарду, та, погрожуючи пістолетом, вимагала від працівників ломбарду гроші. У цей час її спільник стояв біля дверей ломбарду.

Намагаючись втекти з місця події, жінка кілька разів вистрілила з пістолета в громадянина, який перешкоджав їй вийти з приміщення ломбарду.

Затриману було передано слідчо-оперативній групі райвідділу міліції.

Особа підозрюваної та її спільника встановлюється. Перевіряється їхня можлива причетність до скоєння аналогічних злочинів.