МВС і захисники тварин обговорили "точки дотику" у своїй роботі

У Міністерстві внутрішніх справ відбулося діалог за участі майже двох десятків представників міжнародних і українських зоозахисних організацій.

За словами начальника Управління зв’язків із громадськістю (УЗГ) МВС Сергія Бурлакова, ідея проведення круглого столу виникла через необхідність вирішувати проблемні питання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження з ними.

«Цей захід є підтвердженням того, що МВС є відкритим. Ми прагнемо почути людей і зрозуміти, що турбує суспільство, – сказав Бурлаков.

За словами президента громадської організації «Товариство захисту тварин «За Життя» Яни Ренк, найбільш актуальні серед них – необхідність припинення функціонування веб-ресурсів, на яких розміщено інформацію про жорстоке ставлення до тварин, відсутність притулків для бездомних тварин, недостатнє фінансування цих установ, протиправна діяльність так званих «дог-хантерів» тощо.

«Сьогодні ми хочемо внести свої пропозиції, залучити інші служби, організації міжнародного значення, аби таке негативне явище на мало місця в Україн»і, – зазначила активістка.

Президент благодійного фонду «Міжнародна ліга захисту тварин» Андреа Чістерніно подякував українським правоохоронцям за можливість розпочати цей діалог.

«Я вже впродовж 3 років займаюся захистом тварин в Україні. Я дуже радий, що з’явилася можливість обговорити багато різних речей, і це дуже важливо», – зазначив зоозахисник.

Під час дискусії прозвучало багато пропозицій, що заслуговують на увагу і подальше впровадження: вживлювання чіпів тваринам з інформацією про їхнього власника, а також передбачення суворої відповідальності за викидання тварин на вулицю.



Сергій Бурлаков / Фото: МВС України

Начальник УЗГ МВС Сергій Бурлаков наголосив, що позиція керівництва МВС України є принциповою у питанні безумовного прийняття та реєстрації усіх повідомлень громадян, в тому числі – щодо злочинів стосовно тварин.

У той же час він закликав активістів-зоозахисників більш активно використовувати можливості мас-медіа для того, аби донести до громадян основну думку – необхідність гуманного ставлення до бездомних та кинутих тварин.

«Я впевнений, що ця зустріч – не остання. Ви почули нас, ми почули вас, і спільними зусиллями ми намагатимемося вирішити ці проблеми», – наголосив Сергій Бурлаков.