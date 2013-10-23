Міліція розслідує перешкоджання діяльності журналістів

Днями в Ужгородському районі стався інцидент за участю журналістів одного з центральних телеканалів. Знімальна група у складі журналіста та оператора знімала сюжет про життя угорської громади села Сюрте Ужгородського району та це не сподобалося двом чоловікам, які не лише завадили роботі журналістів, але й переслідували знімальну групу та, навіть, вдарили оператора. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, у ході відеозйомки в селі біля них зупинився автомобіль ВАЗ, в якому перебувало двоє незнайомих чоловіків, які стали обурюватися, чому їх знімають на відеокамеру. В ході інциденту чоловіки стали погрожувати кореспондентам фізичною розправою у разі неприпинення зйомки, через що вони змушені були припинити зйомку.

Журналісти від’їхали на кілька кілометрів, але машина з нахабами почала переслідувати знімальну групу телеканалу. Врешті-решт вони навіть вдарили оператора.

Журналісти повідомили про даний інцидент в міліцію, й на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група Ужгородського РВ міліції. Особу власника авто вже встановлено, ним виявився 53-річний місцевий приватний підприємець. Особу його спільника наразі встановлюють. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу до правопорушника.

Дана подія слідчим Ужгородського райвідділу міліції внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України), за що передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Слідство у справі триває.