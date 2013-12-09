У Криму затримали вбивцю таксиста. Фото

17:15, 09 грудня 2013
Кримінал
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Злочин молодик спланував

Кримські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві водія таксі. Ним виявився 26-річний мешканець Сімферополя. Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

3 грудня в чергову частину Сімферопольського райвідділу зателефонував чоловік і повідомив, що біля села Живописне він виявив тіло невідомого чоловіка зі слідами насильницької смерті.

На місці події на тілі загиблого правоохоронці виявили ножове поранення в область грудної клітини. Того ж дня співробітники міліції встановили особу потерпілого і знайшли його автомобіль. Загиблим виявився 51-річний житель міста Сімферополя, який займався приватними перевезеннями. При огляді машини міліціонери вилучили речові докази, за якими вдалося вийти на слід зловмисника. Незабаром 26-річний підозрюваний був затриманий.

З'ясувалося, що ідея нападу на таксиста виникла у наркозалежного безробітного з Сімферополя близько тижня тому. Молодий чоловік вирішив вчинити розбій, щоб заволодіти транспортом та грошовими коштами водія. З цією метою він замовив поїздку в передмістя. Обравши момент, зловмисник ударив водія в область грудної клітини і вистрибнув з машини. Авто в'їхало в електричний стовп і зупинилося.

Після цього нападник розбив бокове скло автомобіля, вліз у нього і вимкнув двигун. Потім він зняв з шиї мертвого таксиста золотий ланцюжок з хрестиком, а з бардачка дістав портмоне, в якому знаходилося близько 600 грн.

Витягнувши з машини тіло загиблого, зловмисник поїхав у місто за наркотиками. Ланцюжок потерпілого здав у ломбард за 5 тис. грн. Прийнявши чергову дозу, він вирушив кататися містом. Наступного дня молодика затримали правоохоронці.


Фото: МВС України

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого), ч. 4 ст. 187 (розбій, направлений на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Затриманому кримчанину загрожує довічне тюремне ув'язнення.

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