Захарченко взяв під особистий контроль розслідування справи Чорновіл

Напад на Тетяну Чорновіл будуть розслідувати найбільш досвідчені працівники Центрального апарату МВС - кримінальне провадження передали до Головного слідчого управління МВС України.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, працює потужна слідчо-оперативна група на чолі із першим заступником Міністра внутрішніх справ України Віктором Дубовиком, який безпосередньо керує роботою підлеглих.

Вказана подія знаходиться на контролі Міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Процесуальне керівництво здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Уже відомо, що в автомобілі Тетяни Чорновіл був знайдений відеореєстратор, однак родичі постраждалої не віддали його працівникам міліції для встановлення причини нападу. До того ж, не обійшлося і без деяких народних депутатів, які прибули на місце події, і постійно втручалися у першопочаткову роботу слідчо-оперативної групи. У зв’язку з цим було прийнято рішення про повторний огляд місця події. МВС закликає родичів повернути відео реєстратор, адже він є не лише речовим доказом, а й дасть можливість об’єктивно оцінити ситуацію, яка склалася.

Наразі у міліції розглядають декілька версій нападу на Тетяну Чорновіл. Одна з них – провокація. Адже, як відомо слідству, активістка неодноразово залишалася на ніч у Будинку Профспілок і пересувалася виключно у супроводі інших. У ніч нападу вона була одна, тож, можливо, нападники цим і скористалися.

У ніч на 25 грудня близько 0:40 за 400 метрів від столиці на трасі Бориспіль-Київ працівники Державтоінспекції виявили на узбіччі авто.

Неподалік у кюветі вони побачили побиту жінку. Правоохоронці надали потерпілій першу медичну допомогу та викликали швидку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що потерпілою є Тетяна Чорновіл. За її словами, вона на власному авто Chevrolet Aveo направлялася від Борисполя у напрямку Києва, коли помітила за собою стеження невідомих на джипі темного кольору. Водій підозрілого автомобіля почав її притискати до узбіччя. Коли вона зупинилася, кілька чоловіків, які її переслідували, розбили заднє скло її авто, витягнули дівчину і почали бити. Після цього скинули її в кювет. Описати кривдників потерпіла не змогла.

Наразі за даним фактом слідчим відділом Бориспільського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідство триває, працівники міліції встановлюють обставини події.

Правоохоронці звертаються до громадян надавати будь-яку інформацію стосовно події за телефонами: (044) 256-10-02, (044) 256-10-04