У Харкові дільничний виніс з палаючого будинку хлопчика

Одним з перших, хто прибув на місце події, був старший дільничний інспектор міліції Андрій Сабазов. Саме він виніс з задимленої кімнати п’ятирічного хлопчика. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У Харкові вдень 29 грудня до Московського райвідділу надійшло повідомлення про пожежу у гуртожитку.

«До дільничного зателефонувала мешканка будинку, що розташований на території обслуговування старшого дільничного Андрія Сабазова та повідомила, що горить приміщення, а в кімнаті на 8 поверсі знаходиться її брат і самостійно вона не може його врятувати», – розповів начальник сектору ДІМ Московського РВ ХМУ майор міліції Роман Торянік.

Оперативно повідомивши про подію до райвідділу, дільничний вирушив за вказаною адресою і вже через три хвилини був біля палаючого будинку.

«З п’ятого поверху гуртожитку клубами валив чорний дим, - розповідає Андрій Сабазов. – Я забіг у під’їзд, діставшись потрібної кімнати, став стукати у двері, але мене ніхто не чув. Розуміючи, що часу на роздуми немає і від моїх дій залежить життя маленької дитини, я прийняв рішення виламувати двері. У повністю задимленій кімнаті на ліжку сидів хлопчик та голосно плакав. Я миттю схопив його та кинувся з кімнати».

Збігаючи сходами вниз, правоохоронець ледве не втрачав свідомість, надихавшись чадним димом. Але про себе в ту мить він не думав – дільничний намагався врятувати злякану дитину. Тому на кожному поверсі Андрій Сабазов рукою розбивав скло у вікнах, щоб хлопчик міг зробити хоч один ковток свіжого повітря.

Коли дільничний спустився, на місце події вже прибули працівники швидкої та правоохоронці. Андрій Сабазов був доставлений до лікарні із пораненнями руки та забиттями грудної клітини. Йому та врятованій дитині була надана перша медична допомога. Хлопчик вже перебуває вдома, стан здоров’я капітана міліції також не викликає у медиків хвилювань і вже незабаром його випишуть з лікарні.

«Я дуже вдячна нашому старшому дільничному Андрію Сабазову за врятоване життя моєї дитинки. Страшно навіть уявити, що могло б статися, якби він вчасно не прибув на допомогу», –говорить, не стримуючи сліз від хвилювання, мати врятованого маленького Романа.