На Львівщині викрили підпільне казино

У Львівській області правоохоронці припинили діяльність підпільного грального закладу. Вилучено більше десяти гральних апаратів та грошові кошти, отримані від цієї незаконної діяльності.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Підпільний гральний заклад був розташований у комерційному приміщенні у місті Сокаль Львівської області. Послуги з організації азартних ігор надавались у порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Під час проведених санкціонованих обшуків працівники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області вилучили більше десяти гральних апаратів, за допомогою яких надавались послуги у сфері грального бізнесу та грошові кошти, отримані від цієї незаконної діяльності.

Діяльність закладу ретельно конспірувалась, приміщення було обладнане системою відео спостереження, а клієнти допускались всередину лише за попередньою домовленістю із персоналом закладу.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.203 зн.2 КК України (зайняття гральним бізнесом).