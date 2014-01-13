МВС закликає мітингувальників не порушувати права громадян

Міністерство внутрішніх справ закликає мітингувальників під час проведення акцій біля відомства не порушувати права інших громадян.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС, щодня до відомства на прийом приходять громадяни, які звертаються зі своїми проблемами та питаннями.

“Згідно з графіком із заявниками зустрічається керівництво МВС. Деякі громадяни заздалегідь записуються на прийом до конкретного керівника та їдуть до Києва з інших регіонів держави. Проте у зв’язку із блокуванням входів та виходів будівлі правоохоронного відомства під час акцій протесту, люди не можуть зайти та вийти з будівлі. МВС вкотре звертається до громадян із проханням поважати та не порушувати права інших громадян”, - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, активісти Євромайдану сьогодні проводили мітинг під будівлею Міністерства внутрішніх справ.