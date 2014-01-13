Захисники прав сексменшин заявляють про побиття

Представники ініціативної групи із захисту прав сексуальних меншин в Україні заявляють про побиття їхніх представників 11 січня на Майдані Незалежності в Києві під час спроби потрапити на головну столичну площу для встановлення намету ЛГБТ «лесбійки, геї, бісексуали і трансгендерні люди) на підтримку євроінтеграції України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила активістка ініціативної групи Марго.

За її словами, представники сексменшин сподівалися на толерантне ставлення та розуміння євромайданівців, але натомість отримали публічні образи та застосування фізичної сили, внаслідок чого одна із представниць сексменшин отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

”Ми не мали наміру когось провокувати... Ми маємо намір продовжити свої дії в більш широкому масштабі, але зараз зробимо паузу, щоб осмислити, що відбулося”, - зазначила активістка.

У свою чергу представники Ради ЛГБТ-організацій України передали журналістам заяву, в якій називають провокаціями дії певних осіб від імені ЛГБТ, спрямованих на нібито підтримку європейських цінностей.

”Українські правозахисники, лідери та лідерки громадського руху за права людини для ЛГБТ закликають відрізняти справжні європейські цінності від провокацій, які спрямовані на віддалення України від Євросоюзу... Нікому не відомі люди епатажного вигляду та неіснуючі організації або ”ініціативні групи”-одноденки проводять публічні акції, вочевидь націлені на роздмухування гомофобії задля компрометації руху України до сучасної Європи”, - зазначають автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня представники ініціативної групи захисту прав сексуальних меншин в Україні заявили про намір 11 січня о 12.00 пройти маршем від Бессарабської площі до Майдану Незалежності та приєднатися до мирного протесту українських громадян за вступ до Європейського Союзу.

Водночас 8 січня ЛГБТ-організації України заявили, що їхній рух вкотре намагаються використовувати з метою дискредитації Євромайдану:

”Ми повідомляємо, що не планували і не плануємо жодних акцій на ЛГБТ-тематику в рамках Євромайдану саме тому, що розуміємо, ким і з якою метою вони будуть використані”.

